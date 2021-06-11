У Німеччині запустили цифровий сертифікат Covid-вакцинації

У Німеччині з 10 червня почали запроваджувати цифровий сертифікат вакцинації CovPass. Його зможуть отримати люди, які повністю щепилися від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

– Головна мета – щоб цей сертифікат вакцинації могли зчитувати також і в Гельсінкі, Амстердамі та на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей, – зазначив він.

За словами міністра, сертифікат можна буде використовувати для поїздок всередині ЄС вже у липні. Жителі країни вже можуть завантажити додаток CovPass.

У МОЗ додали, що цифровий сертифікат не замінить паперовий, який вже діє у Німеччині, а стане його доповненням.

Подати запит на отримання цифрового сертифіката жителі Німеччини зможуть у центрах вакцинації чи у сімейних лікарів, де їм робили друге щеплення.

Також центри вакцинації надсилатимуть цифрові ключі тим, хто вакцинувався. За допомогою них можна завантажити у мобільний додаток цифровий сертифікат вакцинації. Його можна буде отримати в аптеках, надавши підтвердження отримання щеплень та документ, який засвідчує особу.

1 червня 2021 року систему цифрових сертифікатів вакцинації вже запустили шість країн ЄС: Болгарія, Чехія, Данія, Греція, Хорватія і Польща.

Крім того, Європейський парламент затвердив запровадження паспортів вакцинації проти коронавірусу. Нова система розпочне діяти у Європейському Союзі з 1 липня 2021 року та буде чинною протягом 12 місяців.