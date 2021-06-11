У світі зменшилося виробництво пластику через пандемію Covid-19

У світі через економічну кризу, яку викликала пандемія коронавірусу, у 2020 році скоротилося виробництво пластику на 0,3%, у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомив голова торговельної асоціація виробників пластику Ерік Кене під час прес-конференції 10 червня.

Він стверджує, що у 2020 році у світі загалом виробили 367 млн тонн пластику, у порівнянні з 368 млн тонн роком раніше. Зменшення виробництва пластику Кене пов’язує зі впливом Covid-19 на економіку.

Водночас виробництво медичного пластику під час пандемії не зросло. Воно становило лише 1,5-2% усього виробленого пластику. А падіння виробництва пов’язане з відмовою від пакувальних та автомобільних матеріалів.

За словами Кене, у регіонах відрізняється ситуація з виробництвом пластику. Наприклад у Європі у 2020 році виробили 55 млн тонн, що на 5,1% менше, ніж у 2019. Водночас у Китаї збільшилось виробництво на приблизно 1%.

Це лише третій випадок із початку ХХ століття, коли виробництво пластику скоротилося, а не зросло. Попередні два рази припали на економічні кризи 1973 і 2008 років.

Заборона пластикових пакетів в Україні

Верховна Рада України практично повністю заборонила поширення пластикових пакетів в Україні. Тепер не можна використовувати тонкі, надтонкі та оксо-біорозкладні пакети. Фасувальні пакети, які використовуються в магазинах, також будуть заборонені до безкоштовного розповсюдження.

Товсті пакети 50 мікрометрів заборонені для безкоштовної роздачі. А ось ті, які виготовлені з крохмальної сировини, поширювати можна.

Детальніше про заборону поширення пластикових пакетів в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: AFP