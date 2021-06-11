Понад 90% нових захворювань Covid-19 в Великій Британії викликані індійським штамом коронавірусу. Про це з посиланням на главу британського Мінздраву Метта Хенкока повідомив телеканал Sky News.

Глава МОЗ не повідомляє про наміри уряду ввести, в зв’язку із ситуацією, що склалася, новий локдаун. При цьому він озвучив необхідність модифікувати під нові обставини існуючі Covid-вакцини, якщо вони не проявлять себе досить ефективно проти атаки індійського штаму, який ВООЗ визначила як Дельта.

В якості пріоритетної мети на найближчі 100 днів Метт Хенкок позначив гостру необхідність в розробці нових методів лікування і діагностики захворювань, викликаних індійським варіантом Covid-19, на 40% більше заразного в порівнянні з британським штамом.

Глава МОЗ Великобританії не виключив можливості продовження обмежувальних заходів, які планувалося зняти з 21 червня 2021 року.

Відзначається, що за час пандемії Covid-19 в країні було зафіксовано більше 4,5 млн випадків заражень коронавірусом, понад 120 тис людей померли, близько 4,2 млн одужали.

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Джерело: Sky News