В Індії на мукормікоз (чорну цвіль) захворіло уже більше 30 тис. людей.

Про 31 216 випадків захворювання інформує телеканал NDTV із посиланням на медичні джерела.

Водночас 2 109 людей померло від мукормікозу за увесь час.

Згідно з даними джерел телеканалу, зростання кількості хворих спровоковане гострою нестачею протигрибкового препарату.

Симптоми мукормікозу

За інформацією фахівців, головні симптоми мукормікозу схожі на ті, які фіксуються під час бронхітів, пневмоній із виділенням мокроти, слизу.

Також реагує і шлунково-кишковий тракт – спостерігаються здуття, біль у шлунку та кишківнику, діарея. Крім того, розвивається некроз тканин із характерними для нього зміною кольору шкірної поверхні та виділенням гною.

Детальніше про симптоми мукормікозу читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Джерело: NDTV