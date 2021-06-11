Де працюватимуть центри вакцинації 12 та 13 червня в Україні – СПИСОК

Цими вихідними, 12 та 13 червня, в Україні щеплення проти коронавірусу здійснюватимуть у 50 центрах масової вакцинації проти Covid-19. Вони працюватимуть у 15 областях країни.

Там щеплюватимуть громадян, які записалися до списку очікування вакцинації проти Covid-19 в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ.

Де працюватимуть центри вакцинації

у Дніпропетровській області – 13 центрів. 12 у Дніпрі та один у Кривому Розі;

у Львівській області – вісім центрів. З них три – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;

в Одеській області – сім центрів. З них чотири – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;

у Полтавській області – п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області – три центри у Херсоні;

у Київській області – три центри. Два у Білій Церкві, один у Броварах;

у Чернівецькій області – два центри в Чернівцях;

у Хмельницькій області – два центри. По одному в Хмельницькому та Кам’янці-Подільському;

у Тернопільській – один центр у Тернополі;

у Рівненській області – один центр у Рівному;

у Вінницькій області – один центр у Вінниці;

у Кіровоградській області – один центр у Кропивницькому;

у Житомирській області – один центр у Житомирі;

у Черкаській області – один центр у Черкасах;

у Харківській області – один центр у Харкові;

у Києві – один центр.

Вакцинацію здійснюватимуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

Вакцинація в Україні

Станом на 10 червня в Україні від коронавірусу щепили 54 329 людей: першу дозу вакцини отримали 30 744 людини, другу дозу – 23 585 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них першу дозу отримали 1 395 310 осіб, повністю імунізовані – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).