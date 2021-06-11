У світі не поліпшується ситуація з коронавірусом, на планеті фіксують нові випадки хвороби. Попри це, деякі країни починають послаблювати карантинні заходи.

Згідно з даними ВООЗ, загалом у світі підтвердили понад 174 млн випадків коронавірусу, померли за час пандемії понад 3,7 млн ​​людей.

В Україні станом на 11 червня 2021 року зафіксовано 2 221 427 хворих на Covid-19, загалом у країні – 51 577 летальних випадків.

Карантин в Україні та світі

Уся Україна перейшла до зеленої зони епіднебезпеки.

Спостерігається послаблення карантину й в інших країнах. Зокрема, у США дозволили не носити захисні маски на відкритих майданчиках аеропортів і вокзалів.

Вакцини проти коронавірусу

На планеті фіксується дефіцит препаратів проти коронавірусу. Через це влада Великої Британії заявила, що країна надасть 100 млн доз вакцин від біднішим державам. Їх розпочнуть доставляти найближчими тижнями.

А у США тривають дослідження вакцин. Так, біотехнологічна компанія Novavax вже наступного тижня планує отримати результати третьої фази випробування своєї речовини.

Вакцинація від коронавірусу

У світі триває імунізація населення від коронавірусу. Вакцинованим людям видають паспорти, що підтверджують цей факт.

Так, у Німеччині почали запроваджувати цифровий сертифікат вакцинації CovPass.

А в Україні продовжують працювати центри масової імунізації. Щоб зробити їх роботу ще ефективнішою, змінюватиметься алгоритм роботи. Зокрема, влада Києва ухвалила таке рішення.

– Щоб записатися на щеплення від коронавірусу, потрібно зайти за посиланням на сайт сервісу helsi.me та обрати бажаний день і час вакцинації. Підтвердження запису отримаєте СМС-повідомленням. Його потрібно буде показати під час входу до пункту вакцинації разом з паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія, – сказав Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

У країні трішки знизився показник добового приросту хворих на коронавірус.

За добу захворіло 1 603 особи.

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