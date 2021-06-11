Вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer схвалили для застосування серед підлітків від 12 років у Бразилії.

Рішення ухвалило агентство санітарного нагляду країни Anvisa.

– Anvisa дозволило застосування вакцини Comirnaty компанії Pfizer для дітей віком від 12 років і старше, – йдеться у повідомленні органу.

Раніше речовину використовували на території держави для імунізації осіб від 16 років і старше.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі щеплення проти коронавірусу роблять з грудня 2020 року.

Спочатку на планеті вакцинували людей, які перебувають у групі ризику – медиків, військових, співробітників освітньої сфери, а також пенсіонерів. Тепер переходять до інших вікових груп.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Anvisa