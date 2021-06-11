Рада графства Оксфордшир недавно оголосила про плани стати першим графством в Англії, яке офіційно заборонило куріння – це означає, що до 2025 року місцевих жителів, що курять залишиться менше 5% у порівнянні з 10% зараз.

Однак організація із захисту прав курців Forest вже заявляє, що “місцеві ради не повинні займатися курінням, якщо дорослі вирішують курити”.

Проте, на думку багатьох, настав час для заборони, яка, можливо, є специфічно британською: експлуатувати вроджену зніяковілість курців з приводу звички, від якої більшість все ж хоче відмовитися.

Ще не так давно тренери футбольних команд дозволяли собі куріння під час тренувань. Зараз клубна політика в молодіжних лігах Оксфордшира, Бакінгемшира і Беркшира передбачає заборону на куріння в межах клубу, і батьків, які люблять подиміти, просять зробити це крадькома, щоб діти не думали, що це нормально.

Аналогічна картина спостерігається біля шкільних воріт по всій країні: директори шкіл все частіше просять батьків не палити, поки вони чекають, щоб забрати своїх дітей. І тепер така тактика поширюється і на ігрові майданчики.

Ньюкасл і Мідлсбро заборонили куріння в обідніх зонах на відкритому повітрі. У цьому році уряд Уельсу заборонив куріння за межами лікарень, шкіл і дитячих садків, а також на дитячих майданчиках.

Нинішні заборони відрізняються від заборон 2007 року курити в пабах, ресторанах і на робочих місцях. Вони спрямовані не стільки на те, щоб захистити тих, хто не палить, а скоріше сигналізують про соціальне несхвалення куріння, або, як каже директор з громадської охорони здоров’я Оксфордшира Ансаф Азхар, на створення середовища, в якій заохочується відмова від куріння.

Чим менше місць, де курці відчувають себе комфортно, і чим більше їх звичка відсувається на задній план, тим реальніше виглядає мета в 5%.

До того ж найбільше зниження куріння за останнє десятиліття відбулося серед молодих людей у ​​віці від 18 до 24 років. Молодь все частіше або займається вейпінгом, або розглядає куріння як атавізм минулого.

Як тільки людина кидає курити, вони починають очищатися і самовідновлюватися, прощаючи вам все знущання протягом багатьох років.