Тополиний пух спричиняє не лише суто зовнішній дискомфорт. Він може бути небезпечним і для нашого самопочуття. Про це й не тільки Фактам ICTV розповів лікар-отоларинголог Віктор Братченко.

– Перш за все, тополиний пух небезпечний для людей, які страждають на бронхолегеневі захворювання, зокрема, бронхіальну астму, – відзначає Віктор Братченко.

М’яко кажучи, не раді тополиним заметілям й ті, хто схильний до алергічної реакції різного ступеня тяжкості на це явище природи.

За словами лікаря, вкрай некомфортно в оточенні тополиного пуху відчувають себе люди із хронічною закладеністю носа, що характеризується запаленням і набряком слизової в носових ходах. Пух провокує додаткове роздратування, посилюючи хронічні симптоми.

Те ж саме можна сказати і про тих, у кого діагностовано в носі поліпи. Тут взагалі ситуація може серйозно ускладнитися проблемами із диханням. У людини сльозяться очі, вона безперервно чхає, починає задихатися.

Іноді тополиний пух негативно позначається на самопочутті вагітних жінок. Помічено, що від специфічної тополиної алергії страждають майбутні мами синів. Або якщо у вагітної спостерігається резус-конфлікт між матір’ю і плодом.

Є й суто гігієнічний фактор: злітаючи з брудних тротуарів і потрапляючи людям в носи і роти, тополиний пух здатен таким чином розносити хвороботворні мікроорганізми.

Як захиститися

Ось коли нам особливо знадобляться медичні маски, які носить увесь світ через пандемію Covid-19. Помічні також протимоскітні сітки на вікнах і вологе прибирання житла хоча б раз на два дні.

Повернувшись з вулиці і помивши руки, корисно буде також промити й ніс, краще з морською сіллю.

Ну, а бувалі алергіки і без того знають, що перед виходом на вулицю в тополину пору слід обов’язково прийняти антигістамінні препарати.

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