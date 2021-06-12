Карантин в Україні і світі – головні новини про коронавірус за 12 червня

За добу в Україні зафіксовано 1274 нових випадків коронавірусу, 69 летальних випадків і 4905 видужань.

Госпіталізовано 709 осіб.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Серед нових хворих – 40 дітей і 53 медпрацівника.

Здійснено тестувань за добу – 54 821 (в тому числі, методом ПЛР -26 999, методом ІФА – 10 910) досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 912, – повідомляє прес-служба МОЗ.

Вакцинація в Україні і світі

У Києві сьогодні відкрився єдиний в столиці Центр вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Там вранці в чергах зібралися сотні людей.

Центри з контролю і профілактиці захворювань в США (CDC) зафіксували 275 випадків запалення серця у людей 16-24 років після щеплення двома дозами Pfizer і Moderna. Кажуть, що кількість випадків більше, ніж очікувалося, проте вони все ще рідкісні.

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) заявило про те, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca не рекомендована громадянам країн ЄС із рідкісним захворюванням крові – синдромом капілярної витоку.

Ця інформація повинна бути додана в опис препарату. Агентство також повідомило, що аналізує повідомлення про випадки міокардиту (запалення серцевого м’яза) серед щеплених різними вакцинами.

Данія обіцяла поставити в Україну півмільйона доз вакцини від коронавірусу. Про це повідомили в офісі президента Володимира Зеленського після його телефонної розмови з прем’єр-міністром Данії.

Україна відстає за масштабами вакцинації від багатьох європейських країн.

У Німеччині продовжено режим епідемії національного значення. Бундестаг ще на три місяці запровадив карантин у зв’язку з пандемією. 375 депутатів проголосували за, 218 – проти, шестеро утрималися.

Київ станом на ранок суботи, 12 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

Джерело: МОЗ

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