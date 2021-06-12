Спалах віспи мавп у Британії: симптоми хвороби та як вона поширюється

Громадською службою охорони здоров’я Уельсу (PHW) виявлено два випадки віспи мавп у північному Уельсі. Медики заявили, що інфекцію було завезено з-за кордону. Обидва випадки були виявлені людей, які пов’язані із домогосподарством.
Наразі відбувається моніторинг та відстеження контактів пацієнтів. У службі охорони здоров’я заявили, що ризик віспи мавп для широкої громадськості дуже низький.
Як проявляється і поширюється віспа мавп
Віспа мавп – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин.
Симптоми віспи у людини схожі з симптомами, що спостерігалися в минулому у пацієнтів з натуральною віспою, проте менш серйозні. Після ліквідації натуральної віспи в 1980 році і наступного припинення використання вакцин проти натуральної віспи, мавп’яча вийшла на перше місце, як патогенне захворювання для людини.
Випадки такої віспи виникають у деяких районах Африки, де переважають тропічні вологі ліси.
Симптоми мавп’ячої віспи
Інкубаційний період (період часу від інфікування до появи симптомів) віспи мавп зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.
У людини прояляються наступні симптоми:
- висока температура
- головний біль
- м’язові болі
- біль у спині
- набряклі залози
- озноб
- виснаження
- виразки чи висип на шкірі
Висип на шкірі з’являється через 1-3 дні після виникнення лихоманки. Спочатку він виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. Найчастіше – на обличчі (в 95% випадків), а також на долонях і ступнях (в 75% випадків).
Як діагностують і лікують віспу мавп
Вірус діагностує фахівець після обстеження, а лікування спрямоване на полегшення симптомів і проходить у спеціалізованих лікарнях.
Остаточний діагноз може бути поставлений тільки за підсумками лабораторної діагностики в спеціалізованих установах, де для цього потрібно виконання специфічних тестів з виявлення вірусу.
Специфічні види лікування або вакцини від віспи мавп відсутні, проте спалахи цього захворювання піддаються контролю.
Про щеплення, які потрібно робити дорослим, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Northamptonchron