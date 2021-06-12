Спалах віспи мавп у Британії: симптоми хвороби та як вона поширюється

Громадською службою охорони здоров’я Уельсу (PHW) виявлено два випадки віспи мавп у північному Уельсі. Медики заявили, що інфекцію було завезено з-за кордону. Обидва випадки були виявлені людей, які пов’язані із домогосподарством.

Наразі відбувається моніторинг та відстеження контактів пацієнтів. У службі охорони здоров’я заявили, що ризик віспи мавп для широкої громадськості дуже низький.

Як проявляється і поширюється віспа мавп

Віспа мавп – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин.

Симптоми віспи у людини схожі з симптомами, що спостерігалися в минулому у пацієнтів з натуральною віспою, проте менш серйозні. Після ліквідації натуральної віспи в 1980 році і наступного припинення використання вакцин проти натуральної віспи, мавп’яча вийшла на перше місце, як патогенне захворювання для людини.

Випадки такої віспи виникають у деяких районах Африки, де переважають тропічні вологі ліси.

Симптоми мавп’ячої віспи

Інкубаційний період (період часу від інфікування до появи симптомів) віспи мавп зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

У людини прояляються наступні симптоми:

висока температура

головний біль

м’язові болі

біль у спині

набряклі залози

озноб

виснаження

виразки чи висип на шкірі

Висип на шкірі з’являється через 1-3 дні після виникнення лихоманки. Спочатку він виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла. Найчастіше – на обличчі (в 95% випадків), а також на долонях і ступнях (в 75% випадків).

Як діагностують і лікують віспу мавп

Вірус діагностує фахівець після обстеження, а лікування спрямоване на полегшення симптомів і проходить у спеціалізованих лікарнях.

Остаточний діагноз може бути поставлений тільки за підсумками лабораторної діагностики в спеціалізованих установах, де для цього потрібно виконання специфічних тестів з виявлення вірусу.

Специфічні види лікування або вакцини від віспи мавп відсутні, проте спалахи цього захворювання піддаються контролю.

Про щеплення, які потрібно робити дорослим, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Northamptonchron