Станом на ранок 12 червня 2021 року коронавірусом в Україні захворіли 2 222 701 чоловік.

За останню добу Covid-19 було діагностовано у 1 274 осіб, що трохи менше, ніж у попередній день.

За час пандемії в Україні від ускладнень коронавірусу померли вже 51 646 громадян, за останні 24 години цей показник досяг позначки в 69 чоловік.

У той же час число кількість одужавших станом на ранок 12 червня зросла на 4 905 осіб і досягла позначки 2 125 685.

Читайте США передадуть 92 країнам 500 млн доз вакцини від коронавірусу

З початку поширення вірусу було проведено 10 487 410 ПЛР-тестів, 54 821 з яких – за минулу добу. Крім того, з початку вакцинації першу дозу щеплення отримали вже 1 430 992 людини, 230 420 з яких – пройшли повну імунізацію.

За останню добу в усій Україні було вакциновано 62 062 людини, з яких 26 382 отримали другу дозу препарату.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (215), а також Харківській (104), Київській (102) та Донецькій (84) областях.

Київ – 215 випадків

Вінницька область – 20 випадків;

Волинська область – 39 випадків;

Дніпропетровська область – 52 випадки;

Донецька область – 84 випадки;

Житомирська область – 26 випадків;

Закарпатська область – 29 випадків;

Запорізька область – 46 випадків;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 84 випадки;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 36 випадків;

Тернопільська область – 24 випадки;

Харківська область – 104 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 34 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 27 випадки;

Чернігівська область – 54 випадки.

Ослаблення карантину в США

Напередодні Американський центр з контролю і профілактики захворювань прийняв рішення дозволити відвідувати відкриті майданчики аеропортів і вокзалів, що не одягаючи захисну маску.

У відомстві вважають, що під відкритим небом ризик заразитися коронавірусом значно знижується.

При цьому всередині транспорту носити засоби індивідуального захисту все ж доведеться.