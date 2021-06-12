Станом на ранок 12 червня 2021 року коронавірусом в Україні захворіли 2 222 701 чоловік.
За останню добу Covid-19 було діагностовано у 1 274 осіб, що трохи менше, ніж у попередній день.
За час пандемії в Україні від ускладнень коронавірусу померли вже 51 646 громадян, за останні 24 години цей показник досяг позначки в 69 чоловік.
У той же час число кількість одужавших станом на ранок 12 червня зросла на 4 905 осіб і досягла позначки 2 125 685.
З початку поширення вірусу було проведено 10 487 410 ПЛР-тестів, 54 821 з яких – за минулу добу. Крім того, з початку вакцинації першу дозу щеплення отримали вже 1 430 992 людини, 230 420 з яких – пройшли повну імунізацію.
За останню добу в усій Україні було вакциновано 62 062 людини, з яких 26 382 отримали другу дозу препарату.
Коронавірус в регіонах
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (215), а також Харківській (104), Київській (102) та Донецькій (84) областях.
- Київ – 215 випадків
- Вінницька область – 20 випадків;
- Волинська область – 39 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 випадки;
- Донецька область – 84 випадки;
- Житомирська область – 26 випадків;
- Закарпатська область – 29 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 16 випадків;
- Київська область – 102 випадки;
- Кіровоградська область – 14 випадків;
- Луганська область – 7 випадків;
- Львівська область – 84 випадки;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 50 випадків;
- Полтавська область – 30 випадків;
- Рівненська область – 41 випадок;
- Сумська область – 36 випадків;
- Тернопільська область – 24 випадки;
- Харківська область – 104 випадки;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 34 випадки;
- Черкаська область – 53 випадки;
- Чернівецька область – 27 випадки;
- Чернігівська область – 54 випадки.
Ослаблення карантину в США
Напередодні Американський центр з контролю і профілактики захворювань прийняв рішення дозволити відвідувати відкриті майданчики аеропортів і вокзалів, що не одягаючи захисну маску.
У відомстві вважають, що під відкритим небом ризик заразитися коронавірусом значно знижується.
При цьому всередині транспорту носити засоби індивідуального захисту все ж доведеться.