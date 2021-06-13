Ситуація з коронавірусом у світі залишає бажати кращого. Щодня різні держави запроваджують нові обмеження, щоб стримати поширення Covid-19.

В Україні в деяких областях розпочалася масова вакцинація населення. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 13 червня.

Коронавірус в Україні

За останню добу в Україні зафіксували 857 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіло 37 дітей та 17 медпрацівників.

Читайте В Україні на вихідних запрацює понад 50 центрів вакцинації

Ситуація з коронавірусом в Україні стає все краще. На цих вихідних у 15 областях України працює 50 центрів масової вакцинації.

Коронавірус у світі

У Великій Британії за останню добу зареєстрували 7 738 випадків коронавірусу. Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон стурбований стрімким поширенням індійського штаму Covid-19 у країні.

Політик має намір перенести заплановане скасування карантинних обмежень у Британії через швидке поширення індійського штаму. Опитування, проведене місцевим соціологічним центром, показало, що велика частина населення Британії підтримала такий крок.

Пандемія коронавірусу стала однією з головних тем для обговорення під час саміту країн Великої сімки. Лідери держав мають намір виділити більшу кількість вакцин від Covid-19 більш бідним країнам.

Саудівська Аравія оголосила, що у цьому році паломництво у хадж буде обмежено через пандемію коронавірусу. Минулого року королівство провело скорочене паломництво, але все ж дозволило невеликій кількості людей взяти участь у щорічному заході.

Хадж – паломництво, яке приваблює мусульман з усього світу. Вважається, що завдяки хаджу можна спокутувати всі свої минулі гріхи. Цього року уряд запровадив обмеження – в хаджі можуть брати участь лише вакциновані люди у віці від 18 до 65 років.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару оштрафували за порушення місцевих карантинних обмежень. Політик приєднався до участі мітингу без маски.

Більше новин про коронавірус в Україні та світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.