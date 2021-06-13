Виробники пива, навіть крафтового, стверджують, що отруїтися цим пінним напоєм неможливо, а сучасні технології пастеризації та фільтрації вкупі з холодильними установками для зберігання роблять пиво безпечним. Сперечатися з фахівцями не будемо, їм видніше.

Але продукт потрапляє до кінцевого споживача через безліч ланок: перевізники, продавці пивних наметів, приватні розповсюджувачі (ті, хто в спеку торгує напоєм нелегально, не маючи ліцензії). Ось тут і виникає небезпека.

– Неправильний режим зберігання, брудні крани при торгівлі пивом на розлив, антисанітарія в місцях вживання пива можуть призвести до розмноження патогенної мікрофлори в напої, що загрожує розладом органів шлунково-кишкового тракту в людей з ослабленою імунною системою, – каже лікар-терапевт, нарколог Марина Єріна.

Симптоми отруєння:

Діарея.

Блювота.

Болі в шлунку.

Загальна слабкість.

Підвищення температури тіла.

Лікування отруєння

Промивання шлунка.

Вживання великої кількості рідини і штучно викликана блювота (до чистої води).

Прийом сорбентів.

Після лікування такого отруєння, пиво не рекомендується пити протягом двох-трьох тижнів.

Таким чином, разовий розлад травної системи може пройти практично без наслідків. Але є моменти, які не варто залишати поза увагою любителям пива.

Увага, токсини!

Крім патогенів, напій можуть зіпсувати токсини, пестициди, продукти життєдіяльності цвілевих грибів, які можуть потрапити в напій з солоду. На виробництві його обов’язково дезінфікують, і грибки знищуються, а ось токсичні речовини залишаються. За умов регулярного вживання пива вони накопичуються в організмі, і можуть вистрілити гострим запаленням внутрішніх органів, яке і приймають за отруєння.

Підшлункова не переносить навіть пиво

Більшість видів пива містять три-п’ять відсотків алкоголю. Максимальна кількість – вісім відсотків. Але підшлункова залоза не переносить навіть стільки. В разі постійного вживання пива вона піддається негативному його впливу, в результаті її терпець закінчується, і вона сигналізує про це загостренням панкреатиту.

За словами гастроентеролога, кандидата медичних наук Елеонори Саркісової, з такою реакцією підшлункової залози потрібно одразу ж звертатися до лікаря. Тільки він може визначити, наскільки серйозно пошкоджений орган, і призначити лікування. І першою порадою буде – відмова від будь-якого алкоголю, зокрема й пива.

Ознаки ушкодження підшлункової залози:

Нудота і блювота до жовчі.

Метеоризм, здуття живота, діарея.

Кал стає схожим на глину.

Оперізувальний біль або біль в лівому чи правому боці, що не піддається дії анальгетиків.

Повна відсутність апетиту.

Сухість у роті, печія.

Слабкість і пітливість.

Підвищення температури тіла.

Щоб виникла така реакція, потрібно підпоювати підшлункову протягом трьох-п’яти років.

– Але хронічна інтоксикація не завжди є причиною хвороби, – каже лікар-нарколог. – Якщо випити занадто багато пива разово, то також може виникнути токсичний шок. І постраждати від цього може не тільки підшлункова, а й нирки.

Нирки з пивом не дружать

Будь-який уролог підтвердить, що пиво вбиває нирки.

Навіть невелика разова доза алкоголю, а пиво – алкогольний напій, ви пам’ятаєте, викликає збільшення в сечі кількість білка. Допустима норма – 140 мг/л. При частому вживанні пива і в великих кількостях, показники білка зашкалюють. Постійна інтоксикація призводить до того, що нирки починають рятувати свого господаря і виводити токсини з підвищеною силою. Але якщо господар продовжує вливати в себе пиво, то нирки видихаються. Порушення їх роботи призводить до отруєння організму.

Лікування

При пошкодженні нирок потрібно здати аналіз сечі і йти до уролога.

Вживання будь-якого алкоголю одразу потрібно виключити. Препарати можуть призначити тільки фахівці.

Якщо на ранній стадії хвороби виключити алкоголь, то є ймовірність, що органи відновляться.

Україна займає 7-е місце в рейтингу за вживанням алкогольних напоїв. У нас, за даними Euromonitor, в середньому в тиждень споживають трохи менше 4-х порцій алкоголю або 176 мл міцних напоїв.