Оскільки цукор оголошено шкідливим продуктом, дієтологи рекомендують замінити його та солодощі, які його містять, на ягоди. І справді, солодкі, але низькокалорійні ягоди дуже смачні та корисні.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталинська у своїх блогах щоразу акцентує увагу на споживанні ягід.

На запитання, які ягоди найкорисніші, дієтолог відповідає – будь-які. Місцеві та привезені здалеку, свіжі й заморожені. Головне – їх потрібно вживати щодня, хоча б жменьку. Якщо проаналізувати користь будь-якої ягоди, то пальму першості, напевно, отримає ягідний мікс.

Тому що будь-які ягоди містять безліч фітонутриєнтів – важливих для життєдіяльності організму вітамінів і мінералів.

Пектини, які містяться в ягодах, синтезують речовини, що знижують рівень холестерину, покращують обмін речовин.

Ягоди багаті на біофлавоноїди – речовини, що захищають нервові клітини від вільних радикалів. Флавоноїди покращують мозковий кровообіг, когнітивні здібності, служать будівельним матеріалом для нейротрансміттерів (біологічно активні хімічні речовини, за допомогою яких здійснюється передача електричного імпульсу). Ягоди можна сміливо назвати природними ноотропами, які не дають побічних ефектів, і на їх купівлю не потрібен рецепт.

Крім того, саме флавоноїди відповідають за колір ягід. Що яскравіша ягода, то більше в ній флавоноїдів, а отже – антиоксидантів.

– Ягоди дають відчуття насичення, тому що містять глюкозу. І водночас вони низькокалорійні – зауважує Оксана Скиталінська. – Це найкорисніші солодощі, на які потрібно замінити тістечка і тортики. Якщо протягом сезону їсти по одній чашці ягід щодня, то організм помолодшає, а здоров’я стане міцнішим.

Найпопулярніші

Чорна смородина – лідер за вмістом вітаміну С. Це наш імунітет, міцні судини, пружна шкіра, блискуче волосся. Смородина показана при атеросклерозі, виразці шлунка, гастриті зі зниженою кислотністю, порушеннях обміну речовин.

Малина. Вітамін А пом’якшує і зволожує шкіру, фруктові кислоти розгладжують зморшки. Магній цілюще впливає на нервову систему. Малиновий чай знімає біль під час менструації. Фолієва кислота сприяє нормальному розвитку плода. У малині є саліцилова кислота, яка має виражену жарознижувальну дію. А фітонциди знищують спори грибків і стафілокок.

Лохина. Дуже популярна й корисна ягода. У ній містяться вітаміни групи В і РР для мозкової діяльності. Антиоксиданти лохини захищають нас від пухлин і серцево-судинних захворювань.

Ірга. У ній багато пектинів, які покращують периферичний кровообіг, зміцнюють судини.

Ожина. Багата на магній, мідь, калій. Вона очищує кров.

Цей список можна продовжити, тому що ягід у нас багато. Є ще аґрус, червона і біла смородина, йошта, жимолость. Вони різні на смак, але корисні всі без винятку. Тому обрати найкращу навряд чи можливо.

Обережно з ягодами!

У багатьох ягодах занадто багато кислоти, і деякі люди відмовляються від їх вживання.

– Якщо у когось підвищена кислотність, печія, гастрит в стадії загострення, тоді слід обирати солодкі ягоди, а кислі з чимось змішувати, наприклад із сиром і медом, додавати ягідне пюре в каші, – радить лікар-дієтолог.

Ягоди, особливо полуниця, можуть викликати алергію. Тому починати сезон варто з невеликих порцій. Про це читайте в нашому матеріалі.