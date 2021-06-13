13 червня 2021 року в Україні зафіксовано 857 нових випадків захворювання на Covid-19. Серед них – 37 дітей та 17 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 684 особи, летальних випадків – 33, одужало – 1 652 особи;

Протестовано методом ПЛР 17 138 осіб, методом ІФА – 4 226 осіб, експрес-тести зробили 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 223 558 осіб. З них одужали 2 127 337 осіб.

Летальних випадків в Україні налічується 51 679. А ПЛР-тестувань – 10 504 548.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Тих, що одужали станом на ранок 13 червня зросла і досягла позначки 2 127 337. За добу одужали 1 652 осіб.

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З початку поширення вірусу було проведено 10 487 410 ПЛР-тестів, 54 821 з яких – за минулу добу. Крім того, з початку вакцинації першу дозу щеплення отримали вже 1 430 992 людини, 230 420 з яких – пройшли повну імунізацію.

За останню добу в усій Україні було вакциновано 62 062 людини, з яких 26 382 отримали другу дозу препарату.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в місті Києві (114), а також Харківській (52), Київській (70) та Донецькій (19) областях.

Київ – 114 випадків

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 14 випадків;

Дніпропетровська область – 101 випадки;

Донецька область – 19 випадки;

Житомирська область – 34 випадків;

Закарпатська область – 3 випадків;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 70 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 47 випадки;

Миколаївська область – 44 випадків;

Одеська область – 34 випадків;

Полтавська область – 19 випадків;

Рівненська область – 29 випадок;

Сумська область – 31 випадків;

Тернопільська область – 17 випадки;

Харківська область – 52 випадки;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 19 випадки;

Чернівецька область – 21 випадки;

Чернігівська область – 25 випадки.

Коронавірус у світі

Станом на неділю, 13 червня, в світі зафіксовано 175 576 119 випадків зараження COVID-19.

За добу: 298 808 осіб;

Померли 3 791 676 осіб (6 467 за добу).

Вакцинувалися 2 317 657 074 особи (30 006 120 за добу).

Найбільшими епіцентрами поширення хвороби залишаються:

США – 33 457 378 випадків (+19 629);

Бразилія – 17 374 818 випадків (+78 700);

Індія – 29 359 155 випадків (дані не оновилися).

Напередодні, 12 червня, за добу в Україні було зафіксовано 1274 нових випадків коронавірусу, 69 летальних випадків і 4905 видужань.