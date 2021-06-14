Питання про проведення щосезонної (щорічної) вакцинації проти коронавірусу поки перебуває на розгляді.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

– Ми звернулися до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовим співтовариством (це незалежна група експертів, не підпорядкована МОЗ) та відстежує позицію з усіх клінічних досліджень, з наукових даних про тривалість поствакцинального імунітету до коронавірусної хвороби. Щойно будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два, з цього і вибудують стратегію МОЗ щодо щорічної вакцинації і періоду, коли краще вакцинуватися, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, відомство готується до такого варіанту і паралельно проводить переговори про підписання контрактів на постачання вакцин у 2022-2023 роках.

Вакцинація проти коронавірусу

З лютого 2021 року в Україні проходить імунізація проти коронавірусу.

Останнім часом щеплення почали робити у центрах масової вакцинації.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.