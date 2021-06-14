Людина, яка перехворіла на коронавірус, але почувається добре після одужання, може бути донором крові.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Важливо, щоб минуло 14 днів після зникнення симптомів.

У міністерстві зазначили, що йдеться про легкі випадки без постковідних наслідків. Водночас після вакцинації проти Covid-19 та будь-яких інших неживих вакцин донором можна стати вже наступного дня.

– Донором крові може бути будь-який дієздатний громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, віком від 18 років, вагою від 50 кг без протипоказань, – додали у МОЗ.

Користь від здачі крові

Донорство попереджає патології імунної системи, які провокують розлади метаболізму. Донори вкрай рідко страждають від атеросклерозу, проблем в роботі печінки і підшлункової залози, шлунка.

Рекомендовані перерви між здачею крові складають два місяці, між здачею плазми – два тижні. Жінкам оптимально здавати кров не частіше, ніж чотири рази на рік, чоловікам – не частіше п’яти разів на рік.

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