Рада Європейського союзу затвердила рішення про зняття обмежень на внутрішні поїздки за наявності цифрового Covid-сертифіката.

Тепер люди, які вакцинувалися та отримали сертифікат, можуть не здавати тест на Covid-19, та не повинні проходити самоізоляцію. Такі умови діють, якщо вони вакцинувалися препаратом, що дозволили для використання європейські медичні регулятори.

Крім того, з моменту повної вакцинації має пройти не менше 14 днів. Сертифікат повинен бути виданий відповідно до правил ЄС. Згідно із рекомендаціями, країни-члени ЄС можуть знімати обмеження вже після введення першої з двох доз вакцини.

Люди, які одужали від Covid-19, і це зазначено у сертифікаті, також не повинні робити тест та проходити самоізоляцію. Але з моменту виявлення коронавірусу має пройти не більше, як 180 днів.

Україна в зеленій зоні

Україна перебуває у зеленій зоні відповідно до критеріїв Європейського Союзу. У країні показник – 74,71 випадку на 100 тис. населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тис. населення.

Крім того, Covid-сетифікати у країні планують запустити у додатку Дія вже із 1 липня 2021 року. Нині над їхньою розробкою все ще працюють.

Джерело: Рада Європи