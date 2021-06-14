Сьогодні, 14 червня, весь світ відзначає – День донора крові. Чому донорство так важливо для медицини, чому не потрібно бояться здачі крові і в чому користь донорства для організму. На ці та інші теми Факти ICTV поспілкувалися із заслуженим лікарем України, трансфузіологом Анатолієм Кирієнком.

– Важливість і значимість донорства для медицини важко переоцінити. Без необхідного запасу крові та її компонентів неможливе жодне серйозне хірургічне втручання, коли гостро стоїть питання життя або смерті, включаючи онкологічні випадки і ускладнені пологи, – зазначає Анатолій Кирієнко.

За словами лікаря-транфузіолога, щоб повністю задовольнити попит системи охорони здоров’я на кров і її компоненти, донорами повинні стати 50-60 осіб на кожну 1 000.

Користь здачі крові для самого донора

– Здача крові, якщо це відбувається системно і регулярно, сприятливо позначається на організмі донора, – каже Анатолій Кирієнко.

Перш за все, донорство попереджає патології імунної системи, які провокують розлади метаболізму. Донори вкрай рідко страждають від атеросклерозу, проблем в роботі печінки і підшлункової залози, шлунка.

Є повідомлення у світовій медичній періодиці про дослідження, які довели безперечну користь регулярної здачі крові для серцево-судинної системи. Донорство як би скидає зайве навантаження крові і її компонентів на серце і судини.

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Хто може бути донором

Здорова людина у віці від 18 до 60 років, вагою не менше 50 кг, чий анамнез не обтяжений гострими і хронічними захворюваннями. Донорами крові не можуть бути особи, які перебувають на обліку в наркологічному, шкірно-венерологічному і туберкульозному диспансерах.

Як часто можна здавати кров

Рекомендовані перерви між здачею крові складають два місяці, між здачею плазми – два тижні. При цьому жінкам оптимально здавати кров не частіше, ніж чотири рази на рік, чоловікам – не частіше п’яти разів на рік.

Пільги для донорів

Згідно ст. 9 Закону України Про донорство крові та її компонентів, в день здачі крові громадянин звільняється від роботи на підприємстві будь-якої форми власності із збереженням середнього заробітку.

Якщо здача крові відбувається у вихідний або святковий день, цей день, за бажанням самого працівника, може бути приєднаний до його щорічної відпустки або використаний в будь-який інший час.

Де можна здати кров в Києві

Національний інститут раку, вул. Михайла Ломоносова, 33/43 з 10:00 до 13:00, к/т +38 (044) 257-93-15, +38 (044) 259-01-86

Інститут травматології та ортопедії АМН України, вул. Бульварно-Кудрявська (Воровського), 27, к/т +38 (098) 098-70-79

Головний військовий клінічний госпіталь Міністерства оборони України, вул. Госпітальна, к/т +38 (044) 529-70-95 та +38 (044) 529-45-82

Відділ переливання крові Національного Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова, вул. Миколи Амосова, 6, працює з 09:00 до 12:00, к/т +38 (044) 275-40-44

Відділення переливання крові Київської міської клінічної лікарні № 12, вул. Професора Підвисоцького, 4-а, к/т +38 (044) 529-38-14 та +38 (044) 528-33-25.

Київська міська клінічна лікарня № 2, вул. Краківська, 13, к/т +38 (044) 552-32-71.

Київська міська клінічна лікарня № 9, вул. Ризька, 1, к/т +38 (044) 440-10-22 та +38 (044) 440-11-44.

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