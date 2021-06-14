В Україні влітку цього року спостерігатиметься спад захворюваності на коронавірус. Проте в осінньо-зимовий період епідеміологічна ситуація у країні може знову погіршитися.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань.

– Україна, як і більшість європейських країн, має у літній період значне зниження захворюваності. Ми прогнозуємо, якщо не буде жодних додаткових мутацій Covid-19, що у літній період у нас триватиме стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період, – зазначив він.

Ляшко додав, що з покращенням епідеміологічної ситуації уряд вважає за доцільне частково пом’якшити карантинні обмеження. За його словами, зараз близько семи тисяч людей з Covid-19 або з підозрою на цю хворобу, перебувають у медичних закладах.

– За такої кількості захворілих і госпіталізованих в Україні тримати жорсткі карантинні обмеження — це буде несправедливо з погляду відновлення економічного потенціалу нашої країни. Наша система охорони здоров’я справляється з цією кількістю без будь-яких надзусиль і наднавантажень, – додав міністр.

За словами головного позаштатного інфекціоніста МОЗ Ольги Голубовської, ще до початку осені в Україні може з’явитися індійський штам Covid-19. Це може спричинити новий сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію.

Індійський штам Covid-19 (Delta) зафіксували в понад 60 країнах. Цей штам небезпечний тим, що демонструє більшу заразність і тяжкість перебігу захворювання на тлі низького ефекту лікування та труднощів діагностики.

Джерело: НВ

Фото: КМДА