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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 89 випадків Covid-19

киев

Київ станом на ранок понеділка, 14 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

За добу в українській столиці Covid-19 було діагностовано у 89 мешканців, а 4 людини не змогли впоратися з ускладненнями хвороби й померли.

За весь час пандемії Covid-19 в місті зареєстрували 210 938 випадків Covid-19, а померли від цього захворювання 5156 киян.

У той же час повністю одужати вдалося вже 196 874 мешканцям, а за добу цей показник досяг позначки 1 785 пацієнтів.

За добу захворіло:

  • 131 жінка у віці від 18 до 85 років;
  • 73 чоловіки у віці від 24 до 82 років;
  • п’ять дівчат від семи місяців до 14 років;
  • шість хлопчиків від 4 до 16 років.

У стаціонари медустанов потрапили 11 хворих Covid-19. А також госпіталізували 22 пацієнта з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.

 

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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