Київ станом на ранок понеділка, 14 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.
За добу в українській столиці Covid-19 було діагностовано у 89 мешканців, а 4 людини не змогли впоратися з ускладненнями хвороби й померли.
За весь час пандемії Covid-19 в місті зареєстрували 210 938 випадків Covid-19, а померли від цього захворювання 5156 киян.
У той же час повністю одужати вдалося вже 196 874 мешканцям, а за добу цей показник досяг позначки 1 785 пацієнтів.
За добу захворіло:
- 131 жінка у віці від 18 до 85 років;
- 73 чоловіки у віці від 24 до 82 років;
- п’ять дівчат від семи місяців до 14 років;
- шість хлопчиків від 4 до 16 років.
У стаціонари медустанов потрапили 11 хворих Covid-19. А також госпіталізували 22 пацієнта з підозрою на Covid-19 і пневмоніями.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.