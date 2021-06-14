Станом на 14 червня у світі підтвердили 176 млн випадків коронавірусної хвороби, а за добу – 300 тис. Найбільше хворих за останні 24 години зафіксували в Індії (68 тис.), Бразилії (36 тис.) та Колумбії (28 тис.).

За весь час пандемії від Covid-19 одужати вдалося 160 млн людей. Водночас від ускладнень, які викликав вірус, померли – 3,8 млн пацієнтів, за добу – 6 786.

Нині у світі 12 млн активних випадків коронавірусу, з них 85 тис. людей у критичному стані.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксували найменший добовий приріст хворих за рік – 420 нових випадків Covid-19. Загалом в Україні одужали 2 130 665 людей, за добу 3 328.

Летальних випадків у країні від початку пандемії зафіксовано 51 692, за добу 13.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Всі області України залишаються у зеленій зоні карантину. Але показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в чотирьох регіонах країни. У Києві цей показник – 152, що є найвищим, у Київській області – 86, Миколаївській – 79, у Рівненській – 83.

Коронавірус у світі

У Росії збільшується кількість нових випадків коронавірусу за добу – 15 тис. осіб. Тому в деяких областях (Московська, Сахалінська) ввели нові карантинні обмеження: обов’язковий масковий режим у громадських місцях, соціальна дистанція.

У Великій Британії також останніми тижнями кількість хворих збільшується. Понад 41% населення вакциновано повністю, а понад 60% отримали одну дозу вакцини. Нові спалахи Covid-19 пов’язують з поширенням штаму Дельта, який вперше зафіксували в Індії.

Водночас у Німеччині зафіксовано найнижчу кількість нових щоденних випадків зараження коронавірусом майже за дев’ять місяців. Так, у країні за добу захворіли 549 людей.

Південна Корея з 1 липня скасовує обов’язковий двотижневий карантин для повністю вакцинованих проти Covid-19 туристів. Однак у країні вирішили, що поки не дозволятимуть пропускати карантин туристам із країн з великими спалахами або новими штамами вірусу.

Вакцинація в Україні

Цими вихідними, 12-13 червня у центрах масової вакцинації від Covid-19 у 16 регіонах України щеплення отримали 31 305 людей, з них 15 924 у суботу та 15 381 у неділю.

Найбільше щеплень за вихідні зробили у м. Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 6 410, у Дніпрі у 12 центрах – 3 145 та у Львові у трьох центрах – 2 968.

Загалом цими вихідними в Україні працювали 50 центрів масової вакцинації у 15 областях.