Новина про потенційний зв’язок між вакциною Covid-19 та серцевою недугою у молодих людей може викликати страх у серцях деяких батьків.

Але дитячі кардіологи мають повідомлення для цих батьків: Covid-19 повинен вас лякати більше – набагато більше – ніж вакцина.

Вони лікували молодих пацієнтів, які мали після вакцинації міокардит або запалення серцевого м’яза. Вони також лікували молодих людей, які хворіли на Covid-19. Кажуть, ці випадки не можна навіть порівнювати.

Міокардит звучить страшно, але є його м’які версії. Майже у всіх випадках у вакцинованих молодих людей (їм було від 16 до 24 років) симптоми швидко зникали. Covid-19, навпаки, може бути тривалою хворобою, або може вбити молоду людину – вона вже вбила тисячі з них.

Дитячі кардіологи доктор Кевін Хол та доктором Стюарт Бергер рекомендують вакцину від Covid-19 для молодих людей.

Серед 170 мільйонів американців, що мали принаймні одну дозу вакцини Covid-19, за даними американських Центрів контролю та профілактики захворювань, було зареєстровано менше 800 випадків міокардиту або перикардиту (запалення тканини навколо серця) після отримання вакцини, більшість із них після другої дози.

Серед 16-ти та 17-річних, станом на 31 травня, було 79 повідомлень про захворювання незабаром після вакцинації. Тоді як очікувалося до 19 випадків у цій групі. Серед молодих людей віком від 18 до 24 років було зареєстровано 196 випадків, проти 83 очікуваних.

– Багато з людей страждають на міокардит і навіть не підозрюють про це. Він зникає, і вони в порядку, – сказав Бергер.

Станом на 9 червня, 2637 людей віком до 30 років померли від Covid-19. Станом на 5 червня 3110 людей віком до 18 років були госпіталізовані.

Бергер і Холл опікувались десятками пацієнтів з Covid-19.

– Деякі з них провели тижні в реанімації. У них була погана робота серця, – сказав Бергер.

У деяких з цих пацієнтів хвороба й потім була тривалою.

Симптоми міокардиту. Холл є співавтором дослідження, опублікованого минулого тижня, в якому розглядаються сім випадків міокардиту серед підлітків після щеплення.

Всі вони мали біль у грудях, а деякі з них також мали лихоманку або відчували слабкість або втому. Всі вони відчули симптоми через два – чотири дні після другої дози вакцини. Вони провели в лікарні два-шість днів. У всіх семи пацієнтів симптоми швидко зникали за допомогою таких препаратів, як нестероїдні протизапальні засоби та стероїди. Усі семеро були чоловічої статі.

Covid-19 пов’язаний з безліччю несподіваних симптомів як під час зараження, так і протягом багатьох місяців після нього. Не до кінця зрозуміло, що викликає ці симптоми, але одна з гіпотез полягає в тому, що Covid-19 запускає автоімунний процес.