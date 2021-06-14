Чи може на зріст людини помітно впливати такий фактор, як образ її харчування або дієта? Або ж висота тіла залежить виключно від того, що закладено в нашій ДНК?

Таке питання поставили дослідники Платформи для перевірки фактів з використанням спільноти перевірених експертів Metafact і адресували його чотирьом авторитетним експертам в галузі генетики, геноміки та клітинної біології.

Результат був приголомшливим: всі четверо сказали так.

– Є багато доказів того, що зростання з часом збільшується, по мірі того, як країни індустріалізуються і/або стають багатшими, – зазначив експерт з генетики з Університету Квінсленда в Австралії професор Пітер Вішер.

З його точки зору, ця зміна має бути пов’язано саме з навколишнім середовищем, оскільки генетичні чинники не змінюються настільки швидко протягом таких коротких періодів часу, як кілька десятиліть.

– Прикладом може служити зріст новонароджених під час голоду 1944 року в Нідерландах, – підтримує колегу експерт з генетики з Мессинского університету в Італії, професор Саверіо Альберти.

Він запевняє, що діти, народжені або виросли під час цього голоду, були приблизно на чотири сантиметри нижче середнього зросту голландців того часу.

– Розумно припустити, що існує верхня межа середнього зросту, при якому фактори харчування і здоров’я є оптимальними, – доповнює експерт з генетики і статистиці з Університету Королеви Марії в Лондоні, доктор Ейріна Марула. Читайте Covid-сертифікат: ЄС зняв обмеження на поїздки за наявності документа

А як же генетика

Прийнято вважати, що близько 80 відсотків зростання обумовлено генетикою. Але вся справа в тому, що наша ДНК, як з’ясувалося, визначає наш максимально можливий, потенційний, ріст. У той час як фактори навколишнього середовища вирішують, досягнемо ми цього максимуму чи ні.

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Джерело: Sciencealert