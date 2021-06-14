Цими вихідними, 12-13 червня у центрах масової вакцинації від Covid-19 у 16 регіонах України щеплення отримали 31 305 людей, з них 15 924 у суботу та 15 381 у неділю.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. У центрах вакцинували громадян, які записалися до листа очікування в додатку Дія або через контакт-центр МОЗ.

Найбільше щеплень за вихідні зробили у м. Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 6 410, у Дніпрі у 12 центрах – 3 145 та у Львові у трьох центрах – 2 968.

– Вдень 13 червня у київському центрі вакцинації не було черг, у порівнянні з минулими вихідними. Водночас ввечері у неділю черга підтягнулась, але я довго не чекала, адже все було організовано, щеплення проводили швидко. До речі, вакцинуватися від Covid-19 змогли навіть ті люди, які не мали декларації з сімейним лікарем, – розповіла місцева жителька столиці, яка отримала щеплення від Covid-19 цими вихідними.

12-13 червня в Україні працювало 50 центрів вакцинації: 13 у Дніпропетровській області, вісім у Львівській області, сім в Одеській області, п’ять у Полтавській області, три в Херсонській, два у Київській, два у Чернівецькій та два у Хмельницькій областях.

Також один центр вакцинації є в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в місті Києві.

Вакцинацію здійснювали мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.