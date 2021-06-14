Влітку люди частіше можуть постраждати від укусів комах та змій. Деякі з них загрожують не лише здоров’ю, а й життю. Через це треба вчасно та правильно надати першу допомогу.

Якою має бути перша допомога під час укусів комах та змій, та чого не можна робити, розповів заступник керівника Центру екстреної меддопомоги Рівненської області Олег Ушкевич.

Що робити під час укусів:

переконатися, що небезпека минула, що змія чи комаха не нападе знову;

запам’ятати їхній зовнішній вигляд, за можливості сфотографувати;

забезпечити постраждалому положення лежачи;

знерухомити уражену кінцівку;

пити багато рідини, щоб отрута вийшла з сечею;

під час ураження кінцівки на відстані 10 см від місця укусу накласти тугу пов’язку, щоб отрута не поширювалася венозними судинами і лімфою;

до місця укусу прикласти холодний компрес або лід;

якщо укус може становити загрозу життю, обов’язково викликати лікаря.

– Варто знати, що коли укусить оса, то є ризик перенесення різних інфекцій. Адже оси літають на смітниках, копирсаються у відходах. Якщо вкусила бджола, жало слід видалити нігтями, пінцетом. Не рекомендують видавлювати. Місце укусу протерти спиртом, – говорить Олег Ушкевич.

Чого не можна робити під час укусу:

бігати, активно рухатися – так отрута швидше поширюватиметься організмом;

намагатися видалити отруту шляхом розрізання чи припалювання місця укусу;

після укусу змії категорично заборонено відсмоктувати отруту ротом.

Якщо є будь-які ускладнення – підвищення температури тіла, запаморочення, алергія – варто викликати лікаря.

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Джерело: Суспільне