Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію з переслідуванням альбіносів на Африканському континенті. Люди, у яких фіксується повна або майже повна відсутність пігменту меланіну, почали частіше страждати від гоніння та насильства.

Через свій зовнішній вигляд вони нерідко стають об’єктами забобонних вірувань та міфів. В Африці на них полюють і продають їх на органи шаманам, помилково вірячи, що вони мають цілющі властивості.

Пандемія коронавірусу стала справжнім викликом для людей з альбінізмом, деяких з них навіть вигнали зі своїх спільнот.

В ООН укотре звернули увагу на цю проблему і закликали країни боротися з дискримінацією та підтримувати альбіносів.

– Я закликаю держави та міжнародне співтовариство продовжувати будувати і зміцнювати партнерські відносини з особами, які страждають альбінізмом, і організаціями, які їх представляють, щоб гарантувати їхню участь у процесі ухвалення рішень, які їх стосуються, і сприяти здійсненню ними всіх прав людини, – сказала Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Дискримінація під час пандемії

Під час пандемії коронавірусу погіршилася ситуація з дискримінацією представників ЛГБТ-спільноти.

Зокрема, почастішали недоречні висловлювання від політиків.

Більше новин про дискримінацію під час пандемії коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: UN News