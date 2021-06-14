ІФА-тест на коронавірус (тест на антиген) – найзручніший варіант аналізу перед масовими заходами або після повернення до України із-за кордону.

Таку думку висловив головний технолог компанії Діапроф-Мед Андрій Горлов.

– Насправді ІФА-тест на антиген – це дуже зручний інструмент для масового тестування будь-якої групи населення на коронавірус перед тими чи іншими масовими заходами, тому що можна за кілька годин отримати результат, розуміти статус людини: інфікована вона чи ні, – говорить Андрій Горлов.

Водночас, за його словами, точність методу не гірша, ніж під час ПЛР-тесту, а ціна значно нижча.

Експерт вважає, що його доцільно використовувати для тестування громадян після повернення з інших країн – в аеропортах і на кордонах.

Правила в’їзду до України

Уряд України пом’якшив правила в’їзду до України.

Тепер для перетину кордону підійде не лише ПЛР-тест на коронавірус, а й експрес-тест на антиген та документ про вакцинацію.

Детальніше про правила в’їзду до України читайте на Фактах ICTV.