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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Спам правками і терміни: коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс

Каннабіс

Верховна Рада може проголосувати за законопроект про легалізацію медичного канабісу (№5596) вже до кінця цієї сесії або у вересні.

Про це заявив очільник партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Думаю, що перше читання ми проголосуємо до кінця сесії або, можливо, у вересні. Тут немає терміновості, тому що постановою МОЗ деякі препарати вже дозволили ввозити до країни, – говорить Олександр Корнієнко.

За його словами, у цієї ініціативи багато противників, які можуть заважати процесу.

– У нас є системні противники цієї ідеї, вони погрожували “заспамити” документ правками. Будемо проводити переговори. Зрештою, цей закон набагато жорсткіший, ніж ті версії, що були до цього, – додав нардеп.

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Легалізація медичного канабісу

На початку червня 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект №5596 щодо регулювання обігу медичного канабісу у медичних цілях.

Автори вважають, що через неможливість використовувати речовину як медичний засіб страждають онкохворі, ветерани війни і паліативні пацієнти.

Детальніше про легалізацію медичного канабісу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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