Дослідники говорять, що головний біль, біль у горлі і нежить зараз є найчастішими симптомами, що стосуються інфекції Covid-19 у Великій Британії. І пов’язані вони з індійським штамом Дельта.

Професор Тім Спектор, який керує дослідженням симптомів, каже, що варіант Дельта більше схожий на застуду.

Люди думають, що підхопили банальну легку застуду, але насправді вони можуть бути заразними і наражати на небезпеку інших.

Всі, хто підозрює у себе Covid-19, можуть зробити тест.

Національна служба охорони здоров’я стверджує, що класичні симптоми Covid-19, на які слід звернути увагу, включають:

кашель;

жар;

втрату запаху або смаку.

Але професор Спектор наголошує, що тепер вони менш поширені, ґрунтуючись на нових даних, які він отримав від тисяч людей, що зареєстрували свої симптоми в додатку.

– З початку травня ми вивчаємо основні симптоми у користувачів програми – і вони не такі, як були, – каже він.

Ця зміна пов’язана зі зростанням кількості випадків захворювання штамом Дельта, вперше виявленого в Індії, і тепер на нього припадає 90% випадків Covid-19 у Великій Британії.

За словами професора Спектора, лихоманка залишається досить поширеним явищем, але втрата нюху більше не входить у число 10 основних симптомів.

Люди ходять на вечірки і можуть поширити вірус серед інших людей.

Найбільш частими побічними ефектами після вакцинації Covid-19 є втома, жар, головний біль, ломота в тілі, озноб, нудота, діарея та біль у місці ін’єкції.

Джерело: BBC