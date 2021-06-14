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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

У Києві через свята перенесли Covid-вакцинацію – дати

вакцинація

Вакцинація проти коронавірусу у Києві на базі Міжнародного виставкового центру найближчими вихідними не проводитиметься. Водночас її перенесли на будні.

Рішення ухвалили через свято, яке припадає на 20 червня (Трійця).

– Масова вакцинація у МВЦ у Києві відбуватиметься 17 і 18 червня. У суботу та неділю, як передбачалося, вакцинації не буде через офіційні вихідні на Трійцю. Тому, щоб не втрачати тиждень, людей вакцинуватимуть у четвер і п’ятницю, – зазначається в повідомленні helsi.me.

Попередній запис відкриють вранці 15 червня.

Також можна взагалі скасувати вакцинацію у ці дні.

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Вакцинація проти коронавірусу

На вихідних 12-13 червня у центрах масової вакцинації від коронавірусу у 16 регіонах України імунізувалися 31 305 осіб.

Найбільше людей зробили щеплення за вихідні у столиці, на базі Міжнародного виставкового центру.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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