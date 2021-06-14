Розробники вакцини проти коронавірусу Novavax заявили, що їхня речовина має загальну ефективність 90,4% після проведення випробувань третьої фази у США та Мексиці.

За інформацією представників біотехнологічної компанії, нині проводиться додатковий аналіз зібраних даних.

– Результати випробувань узгоджуються з даними про ефективність і безпеку, які вакцина раніше демонструвала під час випробувань третьої фази, проведених у Великій Британії, – заявив президент відділу досліджень і розробок Novavax, доктор Грегорі Гленн.

Дослідження стартували у грудні 2020 року, у них взяли участь 29 960 осіб із США і Мексики.

За інформацією розробників, загалом вакцинація добре проходила. Щодо побічних ефектів, то фіксувалися біль у місці ін’єкції, м’язах, втома, головний біль.

Випробування вакцини

На початку червня біотехнологічна компанія Novavax заявила про закінчення випробувань своєї вакцини у США.

Під час вивчення її властивостей у Великій Британії речовина продемонструвало 96% ефективності.

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