У Росії протягом декількох днів спостерігається стабільний приріст кількості випадків коронавірусу. За останню добу захворіли вже 15 тис. людей. Збільшується також кількість важкохворих.

Найвищі показники в Москві. У зв’язку з цим, у місті введено карантин. Інші регіони також вводять жорсткі обмеження.

Крім того, на території країни виявлено безліч мутацій коронавірусу. Про це повідомили керівники науково-дослідного центру ім. Гамалії Олександр Гінзбург і Денис Логунов.

Вчені говорять, що зараз проводять порівняння виявлених штамів з мутаціями, виявленими раніше в інших країнах.

– У нас функціонує система моніторингу штамів на базі кількох наукових центрів, – заявив керівник НДЦ ім. Гамалії. – Дані показують, що, дійсно, циркулює дуже багато змінених варіантів наших власних, а не британських, чи індійських.

Як додав заступник керівника центру Гамалії Денис Логунов, в Москві можуть бути свої, московські штами. Фахівці зазначають, що потрібно прискорити темпи вакцинації.

Зауважимо, що у Великій Британії понад 41% населення вакциновано повністю, а понад 60% тримали одну дозу вакцини. Однак останніми тижнями крива приросту випадків Covid-19 щодня також піднімається вгору.

Органи охорони здоров’я Об’єднаного королівства підтвердили, що минулого тижня серед нових випадків став домінувати штам дельта, який раніше був зафіксований в Індії і визнаний на 40% заразнішим за інші мутації.

З початком літа багато країн стали послаблювати карантинні заходи, і Україна серед них. За прогнозами експертів, загострення епідситуації в країні очікується восени. Тоді ж прогнозується прихід до нас індійського штаму.

Джерело: Cursorinfo.