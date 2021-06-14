Україна перебуває у зеленій зоні відповідно до критеріїв Європейського Союзу. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського.

– Усі області України перебувають у зеленій зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла до зеленої зони. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тис. населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тис. населення, – зазначив Шмигаль.

Він розповів, що понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти Covid-19, а більше 238 тис. осіб – дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців.

Цими вихідними в Україні відкрили понад 50 центрів вакцинації, в яких працювало 178 мобільних бригад.

Україна вже одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин. За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом із програмою COVAX Україна отримає більше 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

Крім того, Сovid-сетифікати планують запустити у додатку Дія вже з 1 липня 2021 року.

Сovid-сетифікати в ЄС

Рада Європейського союзу затвердила рішення про зняття обмежень на внутрішні поїздки за наявності цифрового Covid-сертифіката.

Люди, які вакцинувалися та отримали сертифікат не повинні здавати тест на Covid-19 та проходити самоізоляцію. Такі умови діють, якщо вони вакцинувалися препаратом, який дозволили для використання європейські медичні регулятори. Також це стосується людей, які перехворіли на коронавірус.

Детальніше про Covid-сертифікати у Європі читайте на Фактах ICTV.