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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Як люди без прописки можуть вакцинуватися від Covid-19 в Україні – МОЗ

вакцина, вакцинація

В Україні щеплення проти коронавірусу може отримати людина, у якої немає прописки. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У центрах масової вакцинації населення щеплення роблять людям, які записалися до листа очікування у додатку Дія або через контакт-центр МОЗ.

У міністерстві зазначили, що пріоритет надається людям похилого віку.

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Крім того, місцева влада може самостійно розподіляти порядок формування черги на вакцинацію проти коронавірусу. Так, у Києві з’явилася можливість записатися на щеплення через медичний портал для пацієнтів Helsi.me, щоб не стояти в черзі.

Слід наголосити, що у Києві, на базі Міжнародного виставкового центру вакцинація проти Covid-19 у вихідні 19-20 та 26-27 червня не проводитиметься.  Українцям, які раніше записалися на ці дати, запропонують перенести проведення вакцинації на 17-18 червня.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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