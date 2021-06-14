В Україні щеплення проти коронавірусу може отримати людина, у якої немає прописки. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У центрах масової вакцинації населення щеплення роблять людям, які записалися до листа очікування у додатку Дія або через контакт-центр МОЗ.

У міністерстві зазначили, що пріоритет надається людям похилого віку.

Крім того, місцева влада може самостійно розподіляти порядок формування черги на вакцинацію проти коронавірусу. Так, у Києві з’явилася можливість записатися на щеплення через медичний портал для пацієнтів Helsi.me, щоб не стояти в черзі.

Слід наголосити, що у Києві, на базі Міжнародного виставкового центру вакцинація проти Covid-19 у вихідні 19-20 та 26-27 червня не проводитиметься. Українцям, які раніше записалися на ці дати, запропонують перенести проведення вакцинації на 17-18 червня.