По мірі того, як вакцинація проти Covid-19 набирає обертів, країни ЄС поступово скасовують обмежувальні заходи. Проте у кожної держави в цьому сенсі є свої нюанси.

Англія

В країні склалася вкрай тривожна ситуація зі зростанням кількості захворювань індійським штамом (Дельта) коронавірусу. У зв’язку із цим прем’єр-міністрові Великої Британії наполегливо радять не скасовувати юридичні обмеження на соціальні контакти з 21 червня. Сам Борис Джонсон поки не відповів.

Франція

На минулому тижні комендантську годину в країні зміщено з 21.00 до 23.00. Знову запрацювали кафе та ресторани, щоправда, в режимі 50% заповнюваності закритих приміщень. Магазини приймають покупців із розрахунку одна людина на чотири квадратних метра. Кінотеатрам і театрам дозволено заповнювати зал на 65% замість колишніх 35%.

При цьому заборонено збиратися більше 10 чоловік. Працювати дистанційно рекомендується хоча б 2-3 рази на тиждень. Маски залишаються в законі до 30 червня точно.

Німеччина

Ще з 9 травня, як тільки рівень захворюваності почав знижуватися, більшість областей Німеччини поступово скасували комендантську годину. Зняті обмеження для повністю вакцинованих та тих, хто перехворів. Дозволено роботу ресторанів і кафе спочатку на відкритому повітрі, а потім – і у приміщеннях.

З 1 липня країна має намір зняти обмеження на поїздки в регіони, які раніше показували найбільший Covid-ризик.

Іспанія

Поки нестабільна ситуація зі зниженням рівня захворюваності змусила уряд країни ввести систему обмежень для регіонів, переміщаючи їх в одну із п’яти категорій ризику в залежності від 14-денних показників діагностування Covid-19.

Бари і ресторани працюють із максимальним наповненням 50% з обов’язковим закриттям до третьої години ночі. На свіжому повітрі можна розмістити столики не більше, ніж для 10 осіб. В іншому випадку – судові позови неминучі.

Італія

Тенденція до зниження рівня Covid-ризику показує стійку стабільність. Це дозволило перенести з 1 червня комендантську годину із 23.00 до опівночі, а з 21 червня її хочуть взагалі скасувати.

Також із 1 червня відновили роботу ресторани, бари та кафе, чого не можна поки що сказати про нічні клуби.

Але до скасування маскового режиму уряд все ще не готовий.

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