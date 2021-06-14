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Вікторія Яснопольська |

Які готелі України вважатимуться Covid-безпечними – ДАРТ

сотрудники отеля

В Україні, з початком активного сезону відпусток, розгорнеться кампанія з масового щеплення проти Covid-19 співробітників вітчизняних готелів. Про це проінформувало Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ), яке розпочне проект разом із МОЗ.

Йдеться не про одинокі випадки Covid-імунізації, а про вакцинування цілими колективами. Тільки за такої умови готель може претендувати на отримання знаку безпеки.

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Але для початку адміністраціям готелів потрібно надати відповідну інформацію на електронну адресу ДАРТ dart@tourism.gov.ua. Зокрема, очікуються дані про чисельність персоналу, копію штатного розпису, кількість номерів тощо.

Кінцевим етапом має бути внесок готелю з відповідною позначкою по результатам кампанії до офіційного сайту ДАРТ.

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Джерело: Львівська ОДА

Фото: Depositphotos

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