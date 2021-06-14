В Україні рекомендують вакцинувати від коронавірусу вагітних жінок препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Проте є певні застереження.

Про це повідомили у Національній технічній групі експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Вони наголосили, що вакцинуватися варто у разі, якщо користь від вакцинації перевищує потенційний ризик.

– Якщо вагітна має високий ризик захворіти на Covid-19, наприклад жінка працює в медзакладі, де лікують вірус, або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем, – зазначили експерти.

Лікар може визначити, чи перевищує користь від вакцинації потенційні ризики. Експерти рекомендують вакцинуватися мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина – Comirnaty від Pfizer/BioNTech).

У МОЗ наголосили, що вагітні жінки можуть переносити захворювання важче, але вони не брали участь у клінічних випробуваннях вакцин. Проте вакцини проти коронавірусу, які зараз існують, не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Нині досі вивчають їхній вплив на безпечність вагітності.

У разі, якщо вагітна отримала першу дозу вакцини від Covid-19 на векторній платформі (наприклад, Covishield від AstraZeneca) до початку або під час вагітності, лікар має розповісти їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення.

– Потім жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів, – зазначили у міністерстві.

Водночас жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть вакцинуватися препаратами Comirnaty від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) без застережень. Виробник вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech (її використовують в Україні) в інструкції попередив, що проводити щеплення вагітним та жінкам, які вигодовують грудним молоком, заборонено.

Крім того, раніше лікар-імунолог Федір Лапій зазначав, що вакцинуватися від Covid-19 заборонено людям, у яких є важка алергія на складові препарату.