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Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зареєстровано 420 випадків Covid-19

киев карантин

Станом на 14 червня в Україні загалом офіційно зареєстровано 2 223 978 хворих на Covid-19. За останні 24 години на коронавірусну інфекцію захворіли 420 осіб, з них 32 дитини і двоє медпрацівників. За минулу добу  госпіталізовано ­­464 людини.

Натомість, загалом в Україні одужали 2 130 665  людей, за добу 3 328.

Летальних випадків в країні від початку пандемії зафіксовано 51 692, за добу 13.

Всього зроблено понад 10 516 186 млн ПЛР-тестувань, за добу – 11 638.

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Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 18 випадків;
  • Дніпропетровська область – 18 випадків;
  • Донецька область – 0 випадків;
  • Житомирська область – 24 випадків;
  • Закарпатська область – 2 випадкм;
  • Запорізька область – 44 випадків;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 30 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 4 випадки;
  • Львівська область – 16 випадків;
  • Миколаївська область – 42 випадки;
  • Одеська область – 13 випадків;
  • Полтавська область – 11 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 9 випадків;
  • Тернопільська область –  27 випадків;
  • Харківська область – 5 випадків;
  • Херсонська область – 4 випадки;
  • Хмельницька область – 0 випадків;
  • Черкаська область – 9 випадків;
  • Чернівецька область – 15 випадків;
  • Чернігівська область – 1 випадок.

коронавирус 14.06

Напередодні, 13 червня, в Україні  зареєстровано 857 випадків захворювання на коронавірус, з них 37 дітей і 17 медпрацівників. Більш детальну статистику Covid-19 в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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