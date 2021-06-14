Станом на 14 червня в Україні загалом офіційно зареєстровано 2 223 978 хворих на Covid-19. За останні 24 години на коронавірусну інфекцію захворіли 420 осіб, з них 32 дитини і двоє медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано ­­464 людини.

Натомість, загалом в Україні одужали 2 130 665 людей, за добу 3 328.

Летальних випадків в країні від початку пандемії зафіксовано 51 692, за добу 13.

Всього зроблено понад 10 516 186 млн ПЛР-тестувань, за добу – 11 638.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 18 випадків;

Донецька область – 0 випадків;

Житомирська область – 24 випадків;

Закарпатська область – 2 випадкм;

Запорізька область – 44 випадків;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 4 випадки;

Львівська область – 16 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 13 випадків;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 27 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 9 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 1 випадок.

Напередодні, 13 червня, в Україні зареєстровано 857 випадків захворювання на коронавірус, з них 37 дітей і 17 медпрацівників. Більш детальну статистику Covid-19 в Україні дивіться на Фактах ICTV.