Станом на 14 червня в Україні загалом офіційно зареєстровано 2 223 978 хворих на Covid-19. За останні 24 години на коронавірусну інфекцію захворіли 420 осіб, з них 32 дитини і двоє медпрацівників. За минулу добу госпіталізовано 464 людини.
Натомість, загалом в Україні одужали 2 130 665 людей, за добу 3 328.
Летальних випадків в країні від початку пандемії зафіксовано 51 692, за добу 13.
Всього зроблено понад 10 516 186 млн ПЛР-тестувань, за добу – 11 638.
Поширення Covid-19 у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (89), Запорізькій (44), Миколаївській (42), Київській (30) та Тернопільській (27) областях.
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 18 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 випадків;
- Донецька область – 0 випадків;
- Житомирська область – 24 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадкм;
- Запорізька область – 44 випадків;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 4 випадки;
- Львівська область – 16 випадків;
- Миколаївська область – 42 випадки;
- Одеська область – 13 випадків;
- Полтавська область – 11 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 9 випадків;
- Тернопільська область – 27 випадків;
- Харківська область – 5 випадків;
- Херсонська область – 4 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадків;
- Черкаська область – 9 випадків;
- Чернівецька область – 15 випадків;
- Чернігівська область – 1 випадок.
Напередодні, 13 червня, в Україні зареєстровано 857 випадків захворювання на коронавірус, з них 37 дітей і 17 медпрацівників. Більш детальну статистику Covid-19 в Україні дивіться на Фактах ICTV.