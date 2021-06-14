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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Жирні кислоти Омега-3 можуть вбивати ракові клітини – дослідження

омега-3

Жирні кислоти Омега-3, які необхідні для здоров’я людини, здатні сприяти зниженню захворюваності на рак. Дослідження провела багатопрофільна група дослідників з Університету Лувена (UCLouvain).

Вони з’ясували, що біохімічний механізм дозволяє жирним кислотам Омега-3 сповільнювати розвиток пухлин. Злоякісні клітини, поглинаючи один вид жирних кислот, помирають. Це відбувається у процесі залізо-залежного перекисного окислення ліпідів.

Тобто для знищення пухлини концентрація в ній жирних кислот Омега-3 повинна бути якомога вищою. В такому випадку злоякісні клітини стають перевантаженими й не можуть більше накопичувати кислоту – а тому гинуть.

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Під час дослідження науковці застосували 3D-систему культивування злоякісних клітин. Вони розділили лабораторних мишей на дві групи, одну з яких посадили на дієту із високим вмістом докозагексаєнової кислоти. Як виявилося, розвиток пухлин у першої групи гризунів істотно сповільнився в порівнянні з другою.

– Незабаром ми виявили, що одні жирні кислоти стимулювали пухлинні клітини, а інші вбивали їх, – зазначили науковці.

Це дослідження UCLouvain показує цінність жирних кислот Омега-3 в боротьбі з раком. Дослідники радять споживати дорослим не менше 250 мг Омега-3 на день.

– Але дослідження показують, що наша дієта забезпечує в середньому від 50 до 100 мг на день. Це набагато нижче мінімально рекомендованої дози, – додали вони.

Нещодавно науковці з Пенсильванського університету розробили так званий електронний ніс, який зможе виявляти онкозахворювання. Він працює з точністю понад 90% за зразками плазми крові. Також він може виявляти онкологію на ранніх стадіях.

Джерело: Medicalxpress

Фото: Depositphotos

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