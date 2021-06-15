Відразу 11 сіл Білоцерківського району Київської області з 11 червня 2021 року пішли на карантинну ізоляцію у зв’язку із виявленням сказу у безпритульної кішки. Тварина через деякій час померла. Про це повідомила Білоцерківська РДА.

– Накладено карантин на території сіл Глибочка, Пилипча, Городище, Бакали, Мала Вільшанка, Сорокотяги, Мала Сквирка, Фесюри, ​​Фастівка, Коржівка, Щербаки, – йдеться у повідомленні.

Крім того, не в зоні доступу нині мисливські угіддя Білоцерківської районної громадської організації Мисливці та Рибалки і ТОВ Зелений Гай.

Як з’ясувалося, кішку взяли з вулиці добрі люди, щоб її пролікувати. Проте тварина так і не видужала, а мешканці села запідозрили недобре і забили на сполох.

Наразі адміністрація району проводить безкоштовні щеплення від сказу для домашніх тварин і просить громаду бути пильними по відношенню до своїх пухнастих улюбленців.

Читайте також про ще один випадок сказу тварин. Це сталося в Києві і героями новини стали цуценя і лисиця, які невдовзі загинули від інфекції.

Джерело: Білоцерківська РДА