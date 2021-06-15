Доцент кафедри отоларингології Вашингтонського університету Ніл Бхатт займається лікуванням пацієнтів з проблемами голосу та постійно записує їхні розмови. Це дозволяє відстежувати зміни в їхніх голосах під час кожної консультації.

– Я здивований тим, наскільки важкими можуть бути ці сеанси для моїх пацієнтів. Багатьом не подобається те, яким вони чують свій голос у записі, – зазначив він.

За словами лікаря, деякі пацієнти стають настільки невпевненими, що навідріз відмовляються слухати запис свого голосу. Цей дискомфорт, який ми відчуваємо під час прослуховування голосу в аудіозаписі, ймовірно, викликаний поєднанням фізіології та психології.

Ніл Бхатт пояснив, що звук з аудіозапису передається у ваш мозок інакше, ніж звук, що генерується, коли ми говоримо. Під час прослуховування запису голосу звук проходить повітрям та потрапляє у вуха – це називають провідністю повітря.

Звукова енергія змушує вібрувати барабанну перетинку та дрібні вушні кістки. Потім вони передають звукові коливання до равлика, який стимулює нервові аксони, що посилають слуховий сигнал в мозок.

Водночас коли ми говоримо, звук досягає внутрішнього вуха інакше. У той час як частина звуку передається через повітряну провідність, велика частина звуку проходить безпосередньо через кістки черепа.

– Коли ви чуєте свій власний голос, під час говоріння, це відбувається через поєднання як зовнішньої, так і внутрішньої провідності, а внутрішня кісткова провідність, мабуть, посилює більш низькі частоти. Тому люди зазвичай сприймають свій голос як більш глибокий і насичений. Записаний голос, в порівнянні з цим, може звучати тонше і вище, що деякі вважають неприємним, – каже лікар.

Крім того, причиною того, що вам не подобається голос у записі, може бути усвідомлення різниці між самосприйняттям та реальністю. Оскільки кожен голос унікальний та є важливим компонентом самоідентифікації, ця невідповідність може бути неприємною для людини.

Джерело: CNN