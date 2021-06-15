Оскільки пандемія наробила багато галасу у світі, а вакцини були розроблені та застосовуються в екстреному порядку, то у жінок виникають закономірні питання, як вакцини впливають на жіночий організм. Чи не викличе щеплення від Covid-19 порушень здоров’я? На це та інші запитання відповідає Міністерство охорони здоров’я України.

Як впливає вакцинація на жіночий організм?

Немає жодних досліджень, які б свідчили про те, що жіночий організм реагує якось інакше, ніж чоловічий. Справді, жінки більше заявляють про побічну дію вакцин, але це може бутуи через те, що жінок вакциновано на 4% більше, аніж чоловіків.

Чи може вакцина призвести до безпліддя?

Ні. Не може. Ходять чутки, що вакцина Pfizer може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка. Але тоді під час самого захворювання відбувалося б те саме. А значить, мільйони жінок у світі після переенсеної коронавірусної інфекції за останній рік не могли б мати дітей. Але все не так.

Чи впливає вакцинація на результати мамографії?

Так, впливає. Після щеплення вакциною Comirnaty\Pfizer BioNTech зрідка виникає такий побічний ефект, як збільшення лімфатичних вузлів. Отже, зважайте на це, якщо маєте намір робити мамографію.

Чи може через вакцинацію порушитися менструальний цикл?

Із цього приводу досліджень немає, але порушення менструального циклу – доволі поширена проблема. Тому, якщо вас це непокоїть, зверніться до гінеколога.

Тимчасові побічні ефекти, зокрема головний біль, втому і жар, є ознаками активізації імунної системи. Це – нормальна відповідь на вакцини.