З 15 червня 2021 року у Франції починають робити щеплення від коронавірусу підліткам від 12 років.

Про це інформує Міністерство охорони здоров’я країни.

Для імунізації необхідний дозвіл обох батьків. Крім цього, потрібна згода самої дитини.

Водночас відомство не рекомендує вакцинуватися дітям, у яких раніше після зараження розвинувся мультисистемний запальний синдром.

Влада країни сподівається, що вакцинація серед цієї групи населення посприяє відновленню нормальної роботи шкіл та коледжів.

Вакцинація проти коронавірусу

Щеплення проти коронавірусу почали робити у світі з грудня 2020 року.

Спочатку імунізували людей, які перебувають у групі ризику: лікарів, військовослужбовців, правоохоронців, працівників освітньої сфери. Також щеплення отримали пенсіонери, які важче переносять хворобу.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Le Figaro