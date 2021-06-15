Індійський штам коронавірусу виявили у 74 країнах. Уряди різних держав побоюються, що він може стати домінувальним через швидку поширеність.

Спалах цього виду Covid-19 зафіксували у Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. За даними науковців, цей вид Covid-19 більш заразливий, а також має більш серйозні ускладнення.

Органи охорони здоров’я з усього світу обмінюються даними про поширення індійського штаму Covid-19. Уряди країн побоюються, що у державах з менш надійними системами моніторингу цей штам має набагато більше поширення, ніж повідомляють офіційні дані.

За даними науковців з Індії та інших країн, індійський штам коронавірусу має більш серйозні симптоми, серед яких біль в животі та суглобах, нудота, блювота, втрата апетиту та слуху.

Симптоми індійського штаму Covid-19

Науковці повідомляють, що наразі головний біль, нежить та біль у горлі – найпоширеніші симптоми індійського штаму коронавірусу у Великій Британії та інших країнах.

На думку професора Тіма Спектора, керівника дослідженням симптомів, індійський штам за ознаками більше схожий на застуду, проте він заразливіший та небезпечніший.