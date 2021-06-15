Вакцину проти коронавірусу від Novavax готуються виробляти в Індії. Виробництво відбуватиметься в Інституті сироватки крові.

Про плани повідомив представник уряду Індії Вінод Кумар Пол.

– Інститут сироватки крові в Індії готується виробляти у країні вакцину проти коронавірусу від Novavax, – йдеться в повідомленні.

Раніше виробники вакцини від Novavax повідомили про ефективність своєї речовини у боротьбі з вірусом.

Вакцина від Novavax

Після проведення випробувань у США та Мексиці вакцина проти коронавірусу від Novavax показала загальну ефективність 90,4%.

Водночас, за інформацією розробників, введення речовини добре переносилося пацієнтами, значних ускладнень не спостерігалося.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу від Novavax читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Guardian