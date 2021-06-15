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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Індія готується розпочати виробництво Covid-вакцини від Novavax

вакцинация

Вакцину проти коронавірусу від Novavax готуються виробляти в Індії. Виробництво відбуватиметься в Інституті сироватки крові.

Про плани повідомив представник уряду Індії Вінод Кумар Пол.

– Інститут сироватки крові в Індії готується виробляти у країні вакцину проти коронавірусу від Novavax, – йдеться в повідомленні.

Раніше виробники вакцини від Novavax повідомили про ефективність своєї речовини у боротьбі з вірусом.

Вакцина від Novavax

Після проведення випробувань у США та Мексиці вакцина проти коронавірусу від Novavax показала загальну ефективність 90,4%.

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Водночас, за інформацією розробників, введення речовини добре переносилося пацієнтами, значних ускладнень не спостерігалося.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу від Novavax читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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