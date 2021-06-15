Іран схвалив екстрене використання своєї першої вакцини проти коронавірусу. Цей крок може сприяти масовій імунізації громадян у країні.

Екстрене використання іранського препарату COVIran Barekat схвалили місцеві органи охорони здоров’я після того, як Іран зіткнувся з проблемами імпорту необхідної кількості Covid-вакцин.

Іранська фармацевтична компанія Shifafarmed створила вакцину на основі деактивованого вірусу. Перше дослідження у країні щодо безпеки та ефективності препарату провели у грудні 2020 року.

Іран також заявив, що працює над вакциною спільно з іншою країною. Міністр охорони здоров’я повідомив, що ще одну вакцину спільного виробництва Ірану та Куби хочуть схвалити у країні наступного тижня.

Вакцинація в Україні

Питання про проведення щорічної вакцинації в Україні поки перебуває на розгляді. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, потрібно провести додаткові дослідження щодо тривалості імунітету після вакцинації.

Якщо імунітет триватиме близько одного або двох років, тоді МОЗ може ухвалити рішення про щорічну вакцинацію. Ляшко заявив, що МОЗ готується до такого варіанту подій.