З сьогоднішнього дня, 15 червня, в Ізраїлі втратила силу офіційна вимога носіння масок в приміщеннях. Про це вчора заявило Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю.

Це розпорядження підписав міністр охорони здоров’я Хезі Леві. У той час, як його попередник, Юлій Едельштейн, ще на початку червня заявляв, що не відбудеться несподіваного збільшення числа інфекцій, якщо обов’язок носити маску буде знятий з 15 червня.

Слід зазначити, що скасування масок не поширюється на соціальні служби, установи для тривалої госпіталізації і будинки для літніх людей. А також щодо невакцинованих або людей, які не видужали.

Маска обов’язкове для тих, хто прямує на карантин, і для пасажирів авіарейсів.

Нагадаємо, що з 18 квітня країна скасував зобов’язання носити маску на відкритому повітрі. Це стало можливим на тлі зниження числа випадків зараження Covid-19.

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