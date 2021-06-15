Молоді люди виявляють схильність більше пити спиртного на випадкових побаченнях. Але якщо мова йде не про флірт, а про серйозні стосунки, міцні напої відходять на задній план. До такого висновку в ході свого дослідження прийшли науковці Вашингтонського університету в США.

У дослідження взяли участь понад 700 молодих людей у ​​віці від 18 до 25 років. Причому це були не тільки студенти коледжу. Протягом двох років вони щомісяця заповнювали відповідні анкети.

– Ідея полягає в тому, щоб зрозуміти, чи можуть молоді люди розглядати алкоголь як спосіб полегшити відносини, зробити їх більш цікавими, – зазначила провідний автор статті Дженніфер Дакворт.

За словами вченого, розуміння того, що відбувається в їхньому житті протягом певного часу дуже важливо, якщо ми говоримо про бажання знизити ризик вживання алкоголю.

Наприклад, за допомогою заходів, які допомагають дати молодим людям навички, які б мотивували належним чином їх поведінку і ставлення до спиртного.

Читайте також, що робити при отруєнні пивом.